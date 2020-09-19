Лондон скасував новорічний феєрверк через COVID-19

Мер Лондона Садік Кан вирішив скасувати новорічний феєрверк через пандемію коронавірусу (COVID-19) у місті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«Я можу вам сказати, що цього року не буде феєрверку на Новий рік, таким яким він був у попередні роки. Ми просто не можемо дозволити зібрання тієї кількості людей, яка збирається на Новий рік», - сказав Кан.

Він додав, що наразі міська влада працює над альтернативою, яка дозволить людям насолодитися Новим роком у комфорті й безпеці з дому.

Кан визнав, що зазвичай період святкування Нового року у Лондоні є тим моментом коли треба похизуватися світу, проте, цьогоріч такого точно не буде.

Зазначається, що у Британії останнім часом кількість нових випадків захворювання на коронавірус стала подвоюватися кожні сім-вісім днів, і тільки за вчора було виявлено понад 3 300 випадків. Британський уряд вже розглядає можливість посилення карантину в країні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 вересня число інфікованих коронавірусом у світі становить 30 351 589 осіб, з них 950 555 загинули і 22 041 314 одужали.