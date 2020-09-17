Британія частково посилює карантин

У північно-східних районах Великої Британії вводять нові карантинні заходи, включаючи обмеження роботи закладів громадського харчування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Однією з головних причин такого кроку називають недостатнє тестування населення цього британського регіону і, безумовно, різкий стрибок захворюваності на коронавірус.

Серед нових безпекових заходів – обмеження роботи пабів, кафе й ресторанів до 22 години та заборона на соціалізацію між людьми із різних домогосподарств. Окрім цього, вболівальникам рекомендують не відвідувати спортивних змагань.

Станом на 17 вересня у Великій Британії загалом виявлено 278 тисяч випадків COVID-19.

Фото: originalfm.com