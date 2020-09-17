В Україні за добу - 3 584 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 16 вересня, виявили 3 584 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 166 244.

Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджено у 166 244 осіб.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померло 60 осіб, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 400 летальних випадків.

Водночас одужало за добу 1 589 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 73 913 осіб.

Найбільше хворих за добу виявлено у Харківській (483) Тернопільській областях (390), м Києві (379) та Одеській області (325).