У світі зафіксували понад 30 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 17 вересня у світі загалом зафіксовано 30,03 мільйонів випадків коронавірусу, включаючи 945 тисяч летальних.

Як передає Укрінформ, згідно з даними Worldometer.

Кількість людей, які вже одужали від цієї хвороби становить наразі більше 21,8 мільйона.

У першу четвірку за кількістю заражень входять США (6 828 301), Індія (5 118 253), Бразилія (4 421 686) та РФ (1 079 519).

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Варто зауважити, в багатьох країнах світу зараз констатують «другу хвилю» пандемії, а загалом епідеміологічна картина в світі восени стала погіршуватися.