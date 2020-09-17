В Італії від коронавірусу померли 177 медиків

Загальна кількість медичних працівників, які стали жертвами коронавірусу в Італії зросла до 177 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 1 452 нових випадки захворювання COVID-19 та 12 летальних випадків унаслідок пандемії. Серед померлих був ще один медик.

У жодному з регіонів Італії протягом останніх 24 годин не було зафіксовано нульової кількості нових випадків захворювання.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу, зокрема померлих та одужавших, зросла до 291 442. З них 215 265 пацієнтів здолали хворобу.

Станом на 18:00 за київським часом 16 вересня число заражених коронавірусом у світі становить 29 813 565 осіб, з них 940 804 пацієнти померли та 21 615 109 одужали.