В Італії вдвічі зросла щоденна кількість смертей від COVID-19

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 1 008 нових випадків захворювання COVID-19 та 14 летальних випадків унаслідок пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Порівняно з минулою добою, кількість смертей зросла вдвічі - з 7 до 14, а кількість нових хворих зменшилася на 450, втім протягом останньої доби італійські органи охорони здоров'я здійснили менше тестувань потенційних пацієнтів.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 з початку епідемії в Італії зросла до 288 761, пише видання Corriere Della Sera.

Померли внаслідок епідемії в Італії вже 35 624 пацієнти.

Кількість людей, які здолали недугу, зросла на 316 протягом доби, до 213 950.

Як повідомлялося, cтаном на 16-ту годину 14 вересня у світі загалом зафіксовано 29 222 676 випадків коронавірусу, з них 929 129 тис. летальних.