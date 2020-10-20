Кордон між Канадою та США залишатиметься закритим ще місяць

Канада й США погодилися ще на місяць взаємно закрити кордони для “неважливих” подорожей.

Про це у Твіттері написав міністр громадської безпеки Канади Біл Блер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зі США продовжуємо обмеження на неважливі подорожі до 21 листопада 2020 року”, - заявив Блер.

Безпрецедентні обмеження на пересування між Канадою й США набули чинності 21 березня й відтоді сім разів подовжувалися. Згідно із ними, “неважливими” вважаються усі подорожі, метою яких є туризм і відпочинок, однак поставки пального, продуктів харчування, медикаментів та інших товарів не припинятимуться. Не стосуються заборони й медиків, які часто працюють в обох країнах, а також близьких родичів громадян й постійних жителів Канади.

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Станом на вечір неділі на території Канади залишалося 21 276 активних випадків COVID-19, натомість у США досі хворіє більше 2,7 млн людей. Від початку пандемії недуга забрала життя 9760 канадців й 224 824 американців.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 40 413 289 випадків коронавірусу, зокрема 1 119 959 летальних, одужали 30 171 887 осіб.