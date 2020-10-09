У Оттаві та Торонто відновили частковий локдаун

У Оттаві, Торонто та передмісті в суботу буде відновлено частину скасованих раніше карантинних обмежень.

Про це під час пресконференції у Торонто заявив прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Усі тенденції рухаються у неправильному напрямі. Якщо нічого не робити, ми ризикуємо постати перед найгіршим сценарієм (перебігу епідемії - ред.), подібним до того, що відбувалося в Італії та Нью-Йорку”, - сказав Форд.

Від суботи й щонайраніше до кінця жовтня в Торонто, Оттаві та регіоні Піл, до якого входять кілька передмість Торонто, закриваються ресторани й бари (окрім продажу "на виніс" та відкритих терас), кінотеатри, казино, спортзали та виставкові центри. Будь-які масові заходи, що проводяться в приміщенні, повинні мати не більше 10 учасників. Уряд також просить усіх жителів цих регіонів покидати свої помешкання лише у випадку нагальної потреби.

При цьому школи та дитячі садки продовжать свою роботи із запобіжними заходами, запровадженими раніше.

Для підтримки підприємств, вимушених закритися через карантин, уряд Онтаріо виділить 300 млн канадських доларів (близько $230 млн).

Зазначимо, що нові обмеження було оголошено на тлі рекордного зростання кількості інфікованих. Лише упродовж минулої доби у 939 жителів провінції Онтаріо було виявлено COVID-19, а кількість нових випадків по всій Канаді перевищила 2000.