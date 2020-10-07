Перевірку на коронавірус пройшов кожен п’ятий житель Канади

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшли 7 695 259 осіб, що перевищує 20% загального населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

За даними Статистичного бюро країни, її населення у третьому кварталі 2020 року становить 38 005 238 осіб.

Позитивними виявилися 158 960 тестів, з них понад 79 тисяч - у провінції Квебек. За останніми підрахунками, недуга забрала 9504 життя, й у країні залишалося 17 122 активні випадки COVID-19.

Протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво збільшилася, й у деяких регіонах влада місила частково відновити скасовані раніше карантинні обмеження. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що країна увійшла у другу хвилю пандемії.

Утім, зараз у лікарнях Канади немає надмірного напливу хворих - як і в будинках для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість смертельних випадків від COVID-19.

У сусідніх США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили більш як 7,6 мільйона хворих й зареєстрували понад 215 тисяч смертей від коронавірусу. Аби убезпечитися від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила кордон для більшості іноземців. Нещодавно цю заборону було продовжено до кінця жовтня.