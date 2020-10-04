Найвища будівля Канади закрилася для туристів через COVID-19

Найвища будівля Канади, вежа CN у Торонто припинила приймати відвідувачів з метою сповільнення поширенню COVID-19 у країні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті вежі CN, повідомляє Укрінформ.

“Вежа CN припиняє свою роботу, аби внести лепту у запобігання поширенню COVID-19 та допомоги вирівняти криву захворюваності”, - стверджується у повідомленні.

Адміністрація не вказала жодних часових рамок відновлення роботи туристичної принади, зазначивши лише, що дата відкриття вежі буде узгоджена з органами охорони здоров’я.

“Нашим пріоритетом є здоров’я та безпека співробітників та гостей”, - стверджується у повідомленні.

Додамо, що протягом минулої доби на території Канади було виявлено 1812 нових випадків інфікування COVID-19 й загальна кількість активних випадків досягла 16 142. Загалом же від початку пандемії недуга забрала життя 9462 канадців.