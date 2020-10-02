Канада перевірила на коронавірус 19% своїх мешканців

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшло 7 355 960 осіб, що становить понад 19% від загального населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади, передає Укрінформ.

За даними Статистичного бюро, населення країни у третьому кварталі 2020 року становило 38 005 238 осіб.

З усіх проведених тестів лише 158 758 виявилися позитивними. З них понад 74 тисячі — у провінції Квебек. Станом на вечір середи недуга забрала 9 297 життів й у країні залишалося усього 14 490 активних випадків COVID-19. Загалом від початку пандемії майже 135 тисяч інфікованих вже видужали.

Водночас упродовж останніх днів швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво збільшилася й у деяких регіонах країни влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що країна увійшла у другу хвилю пандемії.

Утім, наразі в закладах охорони здоров’я Канади немає напливу хворих, як і в будинках для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 7,4 мільйона хворих й зареєстрували понад 212 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця жовтня.