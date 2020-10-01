Канада на місяць подовжила заборону на в’їзд іноземців

Канада закрила кордон для усіх іноземців ще на місяць - до 31 жовтня.

Про це йдеться у оприлюдненому урядовому указі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що заборона зумовлена “відсутністю розумної альтернативи недопущення ввезення або поширення COVID-19”.

Як повідомлялося, вперше заборону на в’їзд іноземців Канада запровадила у березні й планувала скасувати в червні, однак з того часу обмеження регулярно подовжується. Чинна заборона передбачає певні винятки, приміром для екіпажів літаків, дипломатів, водіїв вантажівок, студентів, близьких родичів громадян та постійних мешканців Канади тощо.

Водночас громадяни й постійні мешканці Канади можуть без обмежень в’їжджати до країни, однак у більшості випадків мусять відбути двотижневий обов’язковий карантин.

Хоч цим указом до Канади дозволяється в’їжджати з території США, іншою постановою уряд закрив кордон із Америкою так само до 31 жовтня.

Додамо, що станом на вечір середи на території Канади залишалося більше 14 тис активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 9 297 життів.