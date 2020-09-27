Канада виділяє $340 мільйонів для Глобального альянсу вакцинації

Канада виділить 440 млн канадських доларів (близько 338 млн дол. США) на підтримку діяльності Глобального альянсу вакцинації (GAVI) для боротьби із COVID-19.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Жодна держава самостійно не може припинити цю пандемію, оскільки для знищення вірусу будь-де його необхідно вбити усюди. Саме тому, підтримуючи Глобальний альянс вакцинації, Канада допомагає упевнитися, що вакцини у світі розподіляються швидко та справедливо. Наш уряд виділить додаткові 440 млн канадських доларів на COVAX - механізм забезпечення вакцинами по всьому світу як канадців, так і жителів країн, які розвиваються”, - сказав Трюдо.

Він уточнив, що до 220 млн канадських доларів (близько 169 млн дол. США) із цієї суми підуть безпосередньо на вакцинування канадців. “Це значить, що угода дасть нам змогу придбати для канадців до 15 млн доз”, - зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) - це партнерство ряду приватних та урядових організацій, метою яких є збільшення доступності дитячої вакцинації у бідних державах.

У Канаді станом на вечір п’ятниці, 25 вересня, залишалося понад 11 тисяч активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 9255 життів.