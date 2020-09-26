Канада замовила ще 20 мільйонів доз вакцини від COVID-19
Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми дійшли згоди з AstraZeneca стосовно вакцини, яку вони розробляють разом з університетом Оксфорду. Угода резервує до 20 млн доз вакцини для канадців, якщо випробування пройдуть успішно”, - сказав Трюдо.
Він наголосив, що “канадці мусять якомога швидше отримати доступ до безпечної та ефективної вакцини проти COVID-19, незалежно від того, де її буде розроблено”.
Разом із раніше оголошеними угодами Канада наразі передзамовила вже понад 174 млн доз потенційних вакцин від шести виробників із різних країн.
Як повідомлялося, станом на вечір п’ятниці на території Канади залишалося більше як 11 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 9255 життів. Попри обмежувальні заходи, які досі діють по всій країні, протягом останніх тижнів кількість хворих постійно зростає, тож деяким регіонам довелося дещо посилити карантин.