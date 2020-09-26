Канада замовила ще 20 мільйонів доз вакцини від COVID-19

Канада розмістила передзамовлення на 20 млн доз вакцини від COVID-19, яку спільно розробляє компанія AstraZeneca та оксфордський університет.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми дійшли згоди з AstraZeneca стосовно вакцини, яку вони розробляють разом з університетом Оксфорду. Угода резервує до 20 млн доз вакцини для канадців, якщо випробування пройдуть успішно”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що “канадці мусять якомога швидше отримати доступ до безпечної та ефективної вакцини проти COVID-19, незалежно від того, де її буде розроблено”.

Разом із раніше оголошеними угодами Канада наразі передзамовила вже понад 174 млн доз потенційних вакцин від шести виробників із різних країн.

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Як повідомлялося, станом на вечір п’ятниці на території Канади залишалося більше як 11 тис. активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 9255 життів. Попри обмежувальні заходи, які досі діють по всій країні, протягом останніх тижнів кількість хворих постійно зростає, тож деяким регіонам довелося дещо посилити карантин.