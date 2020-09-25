10 тисяч добровольців: у Британії COVID-вакцину почали тестувати на людях

Американська біотехнологічна компанія Novavax почала третій етап випробувань - тестування на людях своєї протикоронавірусної вакцини у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це інформує портал Pharma Times.

Цей етап передбачає, що у випробуваннях візьмуть участь до 10 000 добровольців.

Випробування проводитимуться у партнерстві з робочою групою уряду Великої Британії з питань вакцин.

Дослідження повинні оцінити ефективність, безпеку та імуногенність вакцини, NVX-CoV2373, для осіб віком від 18 до 84 років з відповідними супутніми захворюваннями та без них.

Вони також мають на меті визначити пріоритетні групи, які найбільше постраждали від хвороби COVID-19, зокрема зважаючи на расові та етнічні особливості.

Читайте також: Китайську вакцину випробовують на добровольцях у Туреччині

"Очікується, що результати цього етапу випробувань будуть підтверджувати право подання запиту щодо ліцензування медичного засобу у Великій Британії, ЄС та інших країнах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 вересня у світі зареєстрували 32 413 887 випадків коронавірусу, зокрема 987 742 летальні випадки та 23 928 589 пацієнтів, які одужали.

Близько десятка компаній наразі перебувають на ранніх стадіях тестування вакцини проти COVID-19, або ось-ось мають його розпочати, в основному — це компанії у США, Європі та Китаї. Раніше, у Білому домі заявляли, що США перші в світі створять вакцину від COVID-19.

Всього наразі відомо про роботу над уже 100 різними вакцинами від цієї хвороби.

За даними Worldometer, у світі зареєстрували 32 450 483 випадки коронавірусу, зокрема 988 279 летальних, одужало 23 951 765 людей.