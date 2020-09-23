Польща заявила про створення ліків від COVID-19

Польська компанія Biomed з Любліна оголосила про створення перших у світі ліків від коронавірусу на основі плазми крові осіб, які вилікувалися від COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в середу в Любліні повідомили представники Biomed та Сенату Польщі.

“23 вересня завершився етап виробництва ліків, в результаті чого виготовлено понад три тисячі ампул імуноглобуліну проти SARS-CoV-2, які після завершення досліджень на предмет вимог якості, зокрема стабільності продукту, буде передано для клінічних досліджень”, - повідомив голова правління Biomed Марцін Піруг.

Виробництво препарату розпочалося 18 серпня. Для виробництва цієї партії використано 150 літрів крові осіб, які вилікувалися від COVID-19. Найбільше здали шахтарі з Сілезького вугільного басейну.

Подальші клінічні дослідження ліків проти коронавірусу відбуватимуться у лікувальних закладах Варшави, Любліна, Битома і Білостока. Загалом ліки буде випробувано на 400 пацієнтах.

Як стверджують у компанії Biomed, якщо клінічні дослідження пройдуть успішно, то Польща буде першою країною у світі, яка матиме ефективні ліки від коронавірусу.

Член правління Biomed Пьотр Фіц закликав поляків, які вилікувалися від COVID-19, здавати кров, оскільки без необхідної плазми виробництво ліків неможливе.

Сенатор Гжегож Челей підкреслив, що Польща першою у світі виготовила ліки від коронавірусу. Препарат ще не має назви, тож громадяни можуть пропонувати свої варіанти.

Він звернув увагу, що лікування COVID-19 плазмою крові одужалих затверджено ВООЗ, МОЗ Польщі, управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA).

У Польщі не виключають, що після успішних клінічних досліджень ліки будуть допущено до реалізації у прискореному "епідеміологічному" режимі.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 31 850 036 випадків COVID-19, зокрема 976 559 летальних, одужали 23 449 907 людей.