Трамп готовий першим у США випробувати COVID-вакцину

Президент США Дональд Трамп готовий стати першою людиною в країні, яка випробує на собі вакцину від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Кейлі Мак-Енані.

«Президент уже говорив, що буде щасливий стати і першою в країні людиною, яка зробить цю вакцину, і останньою, залежно від того, як буде краще для американського народу. Він вважає, що це буде безпечна й ефективна вакцина, і він безумовно згоден випробувати її», — сказала Мак-Енані.

За її словами, Трампу не принципово, буде ця вакцина виробництва США чи іншої країни. «Я хочу лише, щоб була вакцина, яка працює. Мене не хвилює, якщо її зробить інша країна, я зніму перед нею капелюха», - процитувала главу Білого дому речниця.

Вважається, що найближча до широкомасштабного використання вакцина Оксфордського університету, яка вже на третій стадії клінічних випробувань.

Раніше під час слухань у Сенаті США заявив директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) доктор Роберт Редфілд заявив, що вакцина від COVID-19 буде готова для американців в невеликих партіях не раніше нинішнього листопада-грудня, однак загальнодоступною вона стане лише в третьому кварталі наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 вересня у світі зареєстровано 31 777 987 випадків коронавірусу, зокрема 975 471 летальний, одужало 23 394 845 людей.

Фото: The White House