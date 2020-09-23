Україна робить більше тестів на коронавірус, ніж Польща - Ляшко

Україна проводить більше тестів на коронавірус SARS-CoV-2, ніж Польща.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у відеокоментарі, який є в розпорядженні Укрінформу.

«Якщо говорити про систему охорони здоров’я і той стан, у якому вона була у березні, коли тільки розпочався коронавірусний карантин, і сьогодні, то ситуація кардинально інша», - зазначив Ляшко.

Система охорони здоров’я України сьогодні не така вразлива, і країна набагато краще підготовлена до протидії поширенню хвороби, додав він. Звісно, що динаміка циркуляції вірусу SARS-CoV-2 може бути неочікуваною та непрогнозованою, але українська медична система до цього готова, запевнив Ляшко.

За його словами, наразі в Україні є 35 тис. ліжок для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою, з них зайнято 12 тис., а, отже, запас потужності є. Крім того, ще 16 тис. - перепрофільовується додатково. Понад 10 тис. ліжок вже мають централізоване підключення до кисню (у жовтні 80% ліжок буде підключено), у тому числі 3 265 реанімаційних ліжок або ліжок інтенсивної терапії. Окрім того, до наявних ліжок може бути підключено понад 4700 моніторів пацієнта та додатково 4354 кисневі концентратори.

У разі, коли всі лікарні будуть повністю перепрофільовані для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, то для покриття потреб хворих на коронавірус будуть сформовані додаткові медичні бригади із залученням працівників, які наразі працюють в цих закладах (55 420 медичних працівників, з них лікарів — 12 381, медичних сестер — 26 863 та молодшого медичного персоналу – 16 176).

Кількість апаратів ШВЛ в лікарнях становить 5 150 одиниць, з яких 75% — це апарати середнього та високого класу. Крім того, найближчим часом Україна отримає ще сотні одиниць кисневих концентраторів від ВООЗ. Таким чином, усі люди, які потраплятимуть у лікарню з коронавірусом, матимуть доступ до кисневої терапії.

Станом на сьогодні, в Україні проведено понад 2,1 млн досліджень методом ПЛР та майже півтора мільйони досліджень методом ІФА. Щодня лабораторії проводять близько 30 тисяч досліджень.

«За останні два тижні Україна проводить тестів більше, ніж Польща. Відповідно Україна - 66,3 на 100 тис. населення, Польща - 47,9. Для порівняння, розпочинали ми із цифри близько 200 досліджень. Загалом зараз 118 лабораторій проводять діагностику методом ПЛР та 374 методом ІФА», - повідомив Ляшко на своїй сторінці у Фейсбуці.

В цілому, за договорами Національної служби здоров’я вже було виплачено майже 3,5 млрд грн (з них 2,5 млрд було спрямовано на стаціонарне лікування COVID-19), додатково 340 млн грн було виділено на заробітну плату та нарахування для працівників лабораторної мережі, з яких 230 млн вже виплачено.

Ляшко вкотре наголосив, що уряд робить все можливе, щоб наша система охорони здоров’я була спроможною протистояти пандемії. «І вкотре наголошую та прошу дотримуватись заходів індивідуального захисту, вони прості – носіть маски, користуйтеся антисептиком та дотримуйтеся соціальної дистанції. Ці прості правила рятують життя!» - підсумував головний санітарний лікар.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734.