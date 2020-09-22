Україна максимально може розгорнути “під ковід” 52 тисячі ліжок - Степанов

Максимальна кількість ліжок, які можуть бути відведені для лікування хворих на COVID-19, становить 50-52 тисячі. Наразі в Україні розгорнуто 36 тис. ліжок для пацієнтів з COVID-19 та підозрою на нього, планується підготувати ще 16 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли переобладнується лікарня, то змінюються маршрути пацієнта. Ми чітко знаємо, в якому регіоні як ми можемо змінити маршрут. Щоб там було кардіологічне відділення, куди можна привезти хворих, і так далі. Тому ми і кажемо, що максимальна кількість ліжок, яку можемо розгорнути "під ковід", це 50-52 тисячі. Більше не можна", - сказав Степанов.

Він нагадав, що зараз в країні під лікування хворих на COVID-19 виділено 36 тис. ліжок. МОЗ, за його словами, планує підготувати ще 16 тисяч ліжок.

Загалом, міністр охорони здоров'я наголосив, що іншого шляху зупинити поширення коронавірусної хвороби, як дотримання соціальної дистанції, користування масками та антисептиками, не існує.

"Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, тож нема іншого варіанту, окрім як користуватися маскою і дотримуватися дистанції", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстрували 2 884 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії коронавірус підтверджений у 181 237 осіб.

Станом на 22 вересня Київ та 22 області не готові до пом'якшення карантинних заходів.