Медики почнуть отримувати підвищені зарплати у вересні - нарада в ОП

Міністерство охорони здоров’я обіцяє почати виплачувати підвищену зарплату лікарям наприкінці вересня, для цього додатково виділено 6 млрд грн.

Про це йшлося 22 вересня під час селекторної наради Президента Володимира Зеленського з представниками уряду щодо перевірки виконання заходів із забезпечення медичної галузі всім необхідним для протидії COVID-19 та актуалізації протиепідемічних дій, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов проінформував, що лікарі отримають підвищену зарплату наприкінці вересня.

Він зазначив, що нині Національна служба здоров’я підписує договори з 1600 лікарнями, з третиною закладів угоди вже укладено.

Очільник МОЗ додав, що на це підвищення додатково виділено 6 млрд грн до кінця року.

«Ми обіцяли медикам фінансові покращення. Ми несемо за це відповідальність. Я очікую, що уряд буде виконувати свої обіцянки перед українцями», – сказав Президент.

Зеленський також звернувся до міністра охорони здоров’я з вимогою пояснити, чому досі не витрачено 100 млн грн, передбачених у бюджеті на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

Крім того, за його словами, з 2,9 млрд грн, які були виділені на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту, витрачено лише 514 млн грн.

Також він нагадав, що досі не придбано обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, хоча на це було виділено 5,3 млрд грн бюджетних коштів.

«Вже у жовтні будуть готові перші 120 приймальних відділень із понад 200, які ми обіцяли. Відділення будуть, а техніки в них – ні», - підкреслив глава держави.

Водночас Президент заявив, що в бюджеті мають бути закладені гроші на створення «сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцин найкращі вітчизняні науковці».

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 181 237 випадків COVID-19, з яких 2 884 - за минулу добу.

Фото: ОП