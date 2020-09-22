Для сімейних лікарів підвищать тариф за кожного пацієнта - Степанов

Міністерство охорони здоров'я пропонує підвищити ставку на первинну медичну допомогу до 710 грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На первинну меддопомогу ми заклали тариф 710 грн на одну підписану декларацію. Це базова ставка, яка може змінюватися в залежності від коефіцієнтів. Загальна сума 23 млрд грн, які ми заклали в Програму медичних гарантій саме на первинну меддопомогу. Кількість декларацій, підписаних сімейними лікарями, складає більше 31 млн декларацій", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що тариф на первинну медичну допомогу має бути підвищений з урахуванням індексу інфляції, також запроваджуються коефіцієнти до тарифу за ведення пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, туберкульозом. Окрім цього, за словами Степанова, будуть відповідні вимоги до якості надання первинної медичної допомоги, наприклад, сімейний лікар має проводити імунізацію серед тих пацієнтів, які уклали з ним декларацію, відповідно, до його ставки за кожного пацієнта буде використовуватися підвищувальний коефіцієнт.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Степанов заявив, що МОЗ подало бюджетний запит на програму медичних гарантій на 2021 рік у сумі 225 млрд грн.

Нині тариф для сімейних лікарів за первинну медичну допомогу становить 600 грн.