Міністерство охорони здоров’я подало бюджетний запит на 296 мільярдів

Міністерство охорони здоров’я подало на 2021 рік бюджетний запит на сумму 296 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє пресслужба МОЗ.

“Ми подали у своєму бюджетному запиті у загальний бюджет фінансування на 296 млрд грн. На фінансування програми медичних гарантій, це кошти, які направляються на первинну медичну допомогу, “екстренку”, високоспеціалізовану медичну допомогу, ми подали запит в розмірі 225 млрд грн. Спеціалісти МОЗу закладали в цю сумму, зокрема, вартість ліків, які необхідні при лікуванні інфаркту, інсульту, при пологах, ліків, які необхідні екстренці, ми заклали справедливу заробітну плату наших фахівців”, – сказав Степанов.

Він зазначив, що бюджетні розрахунки МОЗ зробило, базуючись на проведеному детальному аналізі, даних, які надавали медичні заклади щодо реальної вартості лікування різних захворювань.

За словами міністра, за розрахунками, середня зарплата лікаря повинна складати 22-25 тис. грн, медичної сестри – 17-18 тис. грн, молодшого медичного працівника – 11 тис. грн.

Він додав, що сума бюджетного запиту також передбачає фінансування заходів з протидії коронавірусній хворобі, закупівлю відповідних вакцин.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт Державного бюджету на 2021-й рік та вніс його у парламент.

Бюджетний кодекс України передбачає, що Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.