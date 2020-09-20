Кадрові зміни в Кабміні можуть зупинити бюджетний процес — Разумков

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає недоцільним здійснення кадрових змін в економічному блоці Кабміну під час затвердження бюджету на 2021 рік.

Про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Станом на сьогодні пропозицій щодо зміни в уряді в порядку денному Ради немає, - ні по конкретно взятим міністрам, ні щодо Кабінету міністрів в цілому. Якщо ми говоримо про загальну заміну Кабінету міністрів, я особисто вважаю, що це недоцільно робити під час бюджетного процесу ", - сказав він.

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За словами спікера, призначення нових керівників міністерств економічного блоку може зупинити бюджетний процес.

"Якщо ми говоримо про фінансовий блок, також велике питання наскільки це буде можливо з урахуванням того, що якщо там приходять нові люди, як вони зайдуть в цей процес, вони не скажуть "ми на нього не впливали, давайте переробляти все", і це може зупинити процес формування бюджету на наступний рік. А сьогодні цього, на мій погляд, не можна допустити", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт Державного бюджету на 2021-й рік та вніс його у парламент.

Бюджетний кодекс України передбачає, що Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.