Разумков підписав зміни до регламенту пленарних засідань Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіка проведення пленарних засідань».

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на відповідну інформацію в картці законопроєкту №3608, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що 18 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Закон визначає, що у вівторок, середу, четвер пленарне засідання триватиме з 10:00 до 15:00, а в п’ятницю – до 16:00, із перервою з 12:00 до 12:30.

Понеділок і час після завершення пленарних засідань відводяться для самостійної роботи народних депутатів, пов'язаної із здійсненням їхніх повноважень, а в разі необхідності – проведення засідань комітетів, тимчасових спеціальних і слідчих комісій, фракцій або груп.

Також законом встановлено, що пленарної п’ятниці з 10:00 до 11:00 відбуватиметься година запитань до уряду в парламенті, з 14:00 до завершення пленарного засідання – стислі (до трьох хвилин) оголошення депутатських запитів і прийняття рішень про підтримку та їх направлення, обговорення відповідей на депутатські запити за участю керівників та посадових осіб державних органів (крім органів судової влади), органів місцевого самоврядування, які відповідають на депутатські запити і запитання народних депутатів, а також для виступів народних депутатів «із різних питань».

Водночас закон вносить зміни до статей 24, 25, 26 Регламенту, в яких виключається слова «ранкове» та «вечірнє» в контексті пленарних засідань. Таким чином, відтепер у Раді відбуватиметься одне пленарне засідання.

Окрім того, рішення Верховної Ради щодо проєктів законів, постанов та інших актів ухвалюються лише з питань, включених до порядку денного пленарного засідання до перерви з 12:00 до 12:30.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті «Голос України».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 вересня ухвалила закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіка проведення пленарних засідань».