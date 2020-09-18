Депутати у п'ятницю "не доходять" до Ради — Стефанчук хоче перегляду регламенту

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає доцільним перегляд Регламенту ВР в частині рубрики "Різне", в рамках якої депутати проводять виступи у п'ятницю, через низьку присутність у цей час парламентаріїв у сесійній залі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Стефанчук сказав наприкінці засідання парламенту в п'ятницю.

"Мені надзвичайно прикро, що максимум 10-20 народних депутатів знаходять необхідність послухати, які проблеми сьогодні реально є і доносяться з вуст їх колег. Тому я просто звертаюся до тих небайдужих, які кожну п'ятницю знаходяться тут і потім разом у маленькій такій компанії махають фотографу для того, щоб їх сфотографували, що вони знаходяться на цьому місці. Все-таки треба нам якось подумати і переглянути питання проходження "Різного" в Регламенті Верховної Ради", - зазначив перший віцеспікер.

Стефанчук, коментуючи малу кількість народних депутатів наприкінці засідань у п'ятницю, додав, що "це не той підхід і не те раціональне використання часу, державних, бюджетних ресурсів і просто уваги глядачів, які повинна демонструвати Верховна Рада".