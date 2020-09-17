Рада заборонила депутатам брати “кумів” у помічники

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб".

Як передає кореспондент Укрінформу, закон в цілому підтримали 252 парламентарія.

Документ розроблено з метою врегулювання питань, пов’язаних з обмеженням спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів усіх рівнів.

Закон поширює заборону мати у підпорядкуванні близьких осіб на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад.

Як зазначають автори законопроєкту в пояснювальній записці, ухвалення ініціативи забезпечить вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері запобігання конфлікту інтересів.