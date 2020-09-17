"Слуга народу" скасувала засідання фракції - захворів Резніков

Депутатська фракція партії "Слуга народу" скасувала заплановане на 17 вересня засідання у зв'язку з хворобою віцепрем‘єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

"Засідання фракції скасували через хворобу пана Резнікова. Я думаю, що ми зустрінемося в інший день, знайдено можливість, як із ним поспілкуватися. Просто без нього немає сенсу це знову обговорювати, тому що ми в понеділок це самі обговорили і зрозуміли, що мають бути люди з ТКГ", - пояснила Кравчук.

Народний депутат від фракції "СН" Олександр Качура також поінформував, що засідання фракції "Слуга народу" за участю віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, на якому планували обговорити внесення змін до постанови про проведення чергових місцевих виборів, не відбудеться в четвер, 17 вересня, через хворобу одного з учасників зустрічі.

Засідання фракції партії "Слуга народу" за участі віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, для обговорення ймовірності внесення змін до постанови про проведення чергових місцевих виборів, мало відбутися в четвер, 17 вересня, о 15:15.

Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату, які тривали 7 годин.

Після переговорів радників нормандської четвірки представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У РФ вважають, що постанова Ради суперечить Мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24" зауважив, що Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.

Раніше Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу провести місцеві вибори на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.