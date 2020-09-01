Місцеві вибори: Резніков роз'яснив алгоритм голосування переселенців

Місцеві вибори: Резніков роз'яснив алгоритм голосування переселенців

Укрінформ
Переселенці для голосування на місцевих виборах 25 жовтня мають до 10 вересня звернутися до органу ведення Реєстру виборців за новою виборчою адресою.

Як передає Укрінформ, про це розповів віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у програмі "5 питань на злобу дня" на телеканалі «Дом».

"Україна пішла шляхом того, що сьогодні внутрішньо переміщені особи - це, ще раз повторюся, близько 1,5 млн осіб населення України, повинні мати право сказати своє слово. Тому що це основа демократії, це одна з основоположних свобод людини, передбачених Конституцією, - формувати органи влади, які впливають на їхнє життя. Відповідно, місцеві ради, голови місцевих селищних, сільських, міських рад", - підкреслив він.

За словами Резнікова, щоб переселенці могли проголосувати на місцевих виборах, найголовніше - це зареєструватися до 10 числа наступного місяця (вересня - ред.) у Державному реєстрі виборців. Процедура не складна і передбачає ряд дій, в тому числі надання документів, сказав він.

"В першу чергу, це ваш паспорт, ваше свідоцтво внутрішньо переміщеної особи, і найголовніше - документи, що підтверджують, що ви законно перебуваєте в тому чи іншому місці, де ви маєте намір проголосувати на місцевих виборах - місто, село, селище тощо. Тому що потрібно прив'язатися до того місця, де ви хочете обрати свого міського голову, своїх депутатів. А може, ви маєте намір балотуватися в списках однієї з політичних сил, що беруть участь у цих місцевих виборах", - зазначив міністр.

Читайте також: Провести вибори в ОРДЛО на сьогодні неможливо - Разумков

Резніков впевнений, що внутрішньо переміщені особи мають право як вибирати, так і бути обраними.

"Вони також можуть і хочуть реалізувати своє право обиратися і бути обраними та обирати, в тому числі на місцевих виборах. Оскільки таке право на виборах президента було відновлено, вони вже голосували на місцях тимчасової реєстрації, вони це зробили, свій голос реалізували, - пояснив віцепрем'єр. - Вони працюють, вони платять податки, від усіх їхніх зарплат відраховується відповідний податок, і багато іншої користі вони приносять. Так чому ж їм не дати таку можливість, наповнюючи своєю працею, своїми зусиллями, своєю енергією місцеві громади, в тому числі не взяти участь у голосуванні?"

Зокрема, за його даними, тільки в Харківській області близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а це 10% від загального числа переселенців.

Як повідомлялося, в Україні з 5 вересня стартує виборчий процес місцевих виборів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-