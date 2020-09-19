Шмигаль назвав проєкт бюджету-2021

Шмигаль назвав проєкт бюджету-2021 "бюджетом можливостей"

Укрінформ
Уряд вніс на розгляд Верховної Ради головний фінансовий документ країни, який можна назвати «бюджетом можливостей».

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це і є бюджет можливостей. Ми можемо говорити про кожний напрямок окремо, але  сьогодні навіть парламент прийняв його для обговорення. Там є над чим попрацювати, але це насправді хороша основа для того, щоб у наступному році ми  отримали можливість розвивати країну, отримати  запланованих  4,6% зростаня ВВП, отримати хороші показники соціальні та економічні. Україна повинна мати можливості для свого подальшого розвитку, тому це бюджет можливостей для держави, для людей, для бізнесу, для нас усіх», - сказав глава уряду.

Шмигаль вкотре наголосив на тому, що в кошторисі чітко відображені пріоритети уряду. Йдеться про медицину, освіту, безпеку та оборону, соціальний захист людей, будівництво доріг та підтримка бізнесу.

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На думку прем'єра, це оптимальний документ, який максимально враховує потреби людей і водночас є реалістичним до виконання.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у

понеділок проєкт Державного бюджету на 2021-й рік та вніс його у парламент.

Бюджетний кодекс України передбачає, що  Кабінет Міністрів затверджує і подає до

парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.

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