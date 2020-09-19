Шмигаль назвав проєкт бюджету-2021 "бюджетом можливостей"

Уряд вніс на розгляд Верховної Ради головний фінансовий документ країни, який можна назвати «бюджетом можливостей».

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це і є бюджет можливостей. Ми можемо говорити про кожний напрямок окремо, але сьогодні навіть парламент прийняв його для обговорення. Там є над чим попрацювати, але це насправді хороша основа для того, щоб у наступному році ми отримали можливість розвивати країну, отримати запланованих 4,6% зростаня ВВП, отримати хороші показники соціальні та економічні. Україна повинна мати можливості для свого подальшого розвитку, тому це бюджет можливостей для держави, для людей, для бізнесу, для нас усіх», - сказав глава уряду.

Шмигаль вкотре наголосив на тому, що в кошторисі чітко відображені пріоритети уряду. Йдеться про медицину, освіту, безпеку та оборону, соціальний захист людей, будівництво доріг та підтримка бізнесу.

На думку прем'єра, це оптимальний документ, який максимально враховує потреби людей і водночас є реалістичним до виконання.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у

понеділок проєкт Державного бюджету на 2021-й рік та вніс його у парламент.

Бюджетний кодекс України передбачає, що Кабінет Міністрів затверджує і подає до

парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.