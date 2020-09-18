Єрмак припускає скорочення в ОП, аби не збільшувати видатки

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав неприпустимим збільшення непродуктивних видатків на утримання органів влади у період економічної кризи.

Про це він заявив, коментуючи проєкт державного бюджету на наступний рік, інформує пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

«Президент України Володимир Зеленський вимагає від усіх органів влади жорсткої економії. Всі видатки повинні бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Всіх чиновників, хто дозволить собi неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а кожну підозрілу витрату – ретельно перевіряти», – наголосив керівник Офісу Президента.

Єрмак повідомив, що звернувся до керівництва Мінфіну та Держуправління справами з проханням ретельно попрацювати разом із народними депутатами між першим і другим читанням проєкту закону про держбюджет на 2021 рік для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу Президента.

Він також зауважив, що розуміє необхідність виконання українського законодавства щодо підвищення тарифних ставок працівникам бюджетної сфери через поетапне підняття мінімальної заробітної плати, заплановане у 2021 році.

За словами Єрмака, таке рішення було абсолютно справедливим, адже досі мінімальна зарплата була нижчою за реальний прожитковий мінімум у країні.

«Водночас я закликаю урядовців і народних депутатів знайти можливість скоротити інші видатки, без яких ми можемо пройти цю кризу», – зазначив керівник Офісу Президента.

Єрмак повідомив, що наразі чисельність працівників Офісу Президента найнижча за останні 10 років (419 при максимальній кількості 579 у 2014-му). Однак, за його словами, у разі неможливості зменшити інші видатки Володимир Зеленський готовий піти на 10-відсоткове скорочення працівників Офісу Президента.

Як повідомляв Укрінформ, забезпечення діяльності глави держави та Офісу Президента у проєкті бюджету на 2021 рік зросло на майже 40% і коштуватиме бюджету 1 млрд 269,1 тис. грн.

18 серпня у Верховній Раді триває обговорення законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Перед цим з представленням проєкту державного бюджету виступив міністр фінансів Сергій Марченко і відповів на запитання парламентаріїв.

Кабінет Міністрів 14 вересня оприлюднив на Урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція - на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.