Конкурс на керівника САП: Офіс Президента просить “утриматися від надмірних емоцій”

В Офісі Президента вважають незалежність ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури та закликають усіх учасників суспільної дискусії утриматися від надмірних емоцій.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві ОП.

“Верховна Рада ухвалила постанову про визначення своїх представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І зробила це цілком у межах суворої процедури та жвавої парламентської дискусії. Офіс Президента України взяв це рішення до відома, як узяв до відома й критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту”, - зауважили в Офісі глави держави.

В ОП запевнили, що вважають беззаперечним те, що незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури України.

Як зазначається, для забезпечення такої незалежності, а отже, й інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро, САП та Вищого антикорупційного суду законодавством передбачені як особливі процедури добору керівників на адміністративні посади в цій системі, так і гарантії невтручання в їхню діяльність з боку будь-якої іншої гілки влади.

“Змушені також нагадати, що першого керівника САП свого часу «спіймало» НАБУ, зафіксувавши в аудіоформаті таку його діяльність і висловлювання, що трактувалися як несумісні із займаною посадою. При цьому перший керівник САП пройшов через відповідні процедури конкурсного відбору на адміністративну посаду, що віталося тоді всіма спостерігачами”, - йдеться у заяві.

В Офісі Президента наголосили, що навіть жорсткий конкурсний відбір не гарантує автоматично посадової чистоти та незаангажованості.

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“Тому закликаємо утриматися від надмірних емоцій усіх учасників суспільної дискусії щодо діяльності антикорупційної інфраструктури держави, а також від спекулятивних оцінок роботи конкретних осіб на адміністративних посадах в антикорупційних органах. Шлях подолання корупції є також обов'язковою складовою для європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Мірилом ефективності боротьби з корупцією не може бути те чи інше прізвище на тій або іншій посаді. Повинні працювати інституції – незалежно від прізвищ і так, щоб керувалися виключно параметрами відповідних законів”, - заявили в ОП.

На переконання Офісу глави держави, мають нарешті суттєво збільшуватися конкретні результати діяльності антикорупційної інфраструктури, перш за все у вигляді беззаперечних обвинувальних судових вироків.

“Наголошуємо, що новий керівник САП – хто б ним не став після відбору комісією – має усвідомлювати все це на сто відсотків. Менше політики і спекуляцій, але більше професійності та прозорості”, - заявили в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня затвердила представників у конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше у Європейському парламенті заявляли про можливі ризики, які можуть виникнути через проблеми з добором керівника САП, а також про ризики для безвізу з ЄС.