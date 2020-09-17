Рада з третьої спроби обрала представників до комісії з відбору у САП

Верховна Рада ухвалила постанову №4104 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, документ підтримали 239 народних депутатів.

Постанова визначає представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зокрема, до складу комісії було обрано професора Українського католицького університету і Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук, доктора юридичних наук В'ячеслава Навроцького (запропонований фракцією партії "Слуга народу"); старшого наукового співробітника, завідувача кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. Володимира Вернадського, доктора юридичних наук Олену Бусол (від депутатської групи "Партія "За майбутнє"); керуючого партнера адвокатського об’єднання "ГуДеГ" Андрія Гуджала (від "Опозиційної платформи - За життя").

У списку також - начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент Олексій Дрозд (делегований фракцією "Слуги народу"); заступник голови Союзу юристів України Катерина Коваль (від групи "Партія "За майбутнє"); професор Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук, доцент Богдан Романюк (від депутатської групи "Довіра"), а також завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор Євген Соболь (від "Слуги народу").

Це вже третя спроба парламенту визначити своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. 3 вересня парламент відхилив відповідний проєкт постанови №3898. Раніше, 15 липня, депутати також провалили аналогічний документ.

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Згідно з Законом "Про прокуратуру", призначення на адмінпосаду в САП здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який організовує і проводить комісія, чотирьох членів якої визначає Рада прокурорів, а сімох – парламент.

Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

Як повідомляв Укрінформ, 21 серпня Генпрокурор Ірина Венедіктова видала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади керівника САП та органів прокуратури на підставі його заяви.