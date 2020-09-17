Від роботи комісії з відбору очільника САП залежить підтримка України – посольство США
Укрінформ
Сполучені Штати Америки взяли до відома рішення українського парламенту щодо конкурсної комісії з відбору керівника САП та заявили, що від її роботи залежатиме подальша підтримка США.
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві посольства США, опублікованій на Твіттер.
“Взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка”, - зазначили в посольстві.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у четвер затвердила представників у конкурсну комісію з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Раніше у Європейському парламенті заявляли про можливі ризики, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП, а також про ризики для безвізу з ЄС.