Марченко пояснив, чому видатки на ОП планують збільшити майже на 40%

Видатки на утримання Офісу Президента у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу біля Верховної Ради 18 вересня, повідомляє Укрінформ.

"Ми як Міністерство фінансів, обраховуючи бюджет, бачимо диспропорцію у заробітних платах в різних міністерствах, Офісі Президента, апаратах Верховної Ради, Секретаріаті Кабміну. Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату на Офіс Президента, це рішення було ухвалене, тому що ми бачили диспропорцію. Це не якась політична історія, це 500 людей, які працюють. Те, що розганяється якась зрада, для цього немає підстав", - сказав Марченко.

Як повідомлялося, забезпечення діяльності глави держави та Офісу Президента у проекті бюджету на 2021 рік зросло на майже 40% і коштуватиме бюджету 1 млрд 269,1 тис грн.

18 серпня у Верховній Раді триває обговорення законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Перед цим з представленням проєкту державного бюджету виступив міністр фінансів Сергій Марченко і відповів на запитання парламентаріїв.

Кабінет Міністрів 14 вересня оприлюднив на Урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція - на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.