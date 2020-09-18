МВФ не має категоричних зауважень до проєкту бюджету - Марченко

Міністерство фінансів перебуває в процесі обговорення з Міжнародним валютним фондом параметрів проєкту Державного бюджету України на 2021 рік.

Про це під час представлення законопроєкту про держбюджет у Верховній Раді сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми з ними (МВФ - ред.) працюємо, обговорюємо з ними параметри бюджету, частини доходів та видатків. На сьогодні немає категоричних заяв про те, що у нас є необґрунтовані цифри", - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зростання економіки на рівні 4,6%, та інфляцію у 7,3%.

Доходи в держбюджеті на наступний рік плануються на рівні – 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); видатки плануються на рівні – 1350 млрд грн.

Фото: ВР