Україна виконує всі "маяки" МВФ і розраховує на транш до кінця року - Марченко

Міністерство фінансів знаходиться розраховує до кінця року отримати транш МВФ.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він зазначив, що Мінфін знаходиться в постійному контакті з місією МВФ, зокрема постійно спілкується щодо використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом і щодо законопроєктів, які впливають на дохідні та видаткові статті бюджету, а також щодо виконання вимог програми співпраці з МВФ.

"Ми повністю виконуємо ті структурні маяки, які передбачались", - сказав Марченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна в цьому році вже отримала 2,1 млрд дол. від МВФ і, за попередніми прогнозами Міністерства фінансів, до кінця року може отримати від Фонду ще 1,4 млрд дол.