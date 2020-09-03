Нацбанк розраховує отримати кредит від МВФ до кінця року

Національний банк очікує найближчим часом місію МВФ та розраховує отримати кредит до кінця 2020 року.

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо найближчим часом місію МВФ та плануємо до кінця року отримати кредит від Міжнародного валютного фонду", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, Україна в цьому році вже отримала 2,1 млрд дол. від МВФ і за попередніми прогнозами Міністерства фінансів до кінця року може отримати від МВФ 1,4 млрд дол.