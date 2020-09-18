Зеленський: Ми збільшили мінімальну зарплату, на скільки змогли

Держава в умовах ринкової економіки не може встановлювати ціни на продукти харчування, але збільшує мінімальну зарплату, щоб у громадян зросли доходи.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Тернопільській області 18 вересня, повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Президент зазначив, що деякі експерти розповідають, буцімто, збільшення мінімальної зарплати є великою помилкою.

«Але звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків, вони радіють… Що стосується мінімальної зарплати, то п'ять тисяч – це нічого. Ми збільшили, на скільки змогли, з 1 вересня. З 1 січня вона буде шість тисяч, а з 1 липня чи серпня – шість з половиною тисяч гривень», – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що громадяни відчують збільшення рівня мінімальної зарплати, оскільки від неї індексуються посадові оклади бюджетників.

Президент також зазначив, що на ціни на продукти впливає багато чинників, серед іншого – погодні умови, обсяг урожаю, баланс експорту та імпорту, курс валюти тощо.

«Що стосується зменшення цін, то в нас ринкова економіка. Держава не може «ламати» ціни та підприємства», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 18 вересня перебуває з робочою поїздкою у Тернопільській області.

Фото: ОП