Зеленський оглянув ремонт міжнародної траси М-19

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба глави держави.

«Під час робочої поїздки на Тернопільщину Президент Володимир Зеленський оглянув перебіг відновлення міжнародної дороги державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, яку реконструюють у межах Національної програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

Президент оглянув ремонт дороги М-19 на Тернопільщині / Фото: Офіс Президента

Зазначається, що загальна протяжність автошляху разом з транспортними розв’язками в межах Тернопільської області становить 212,3 км. Зокрема, ремонт проходить на трьох ділянках дороги завдовжки 145 км. Загальна вартість робіт – 3,154 млрд грн.

Як доповів Президенту голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, ця траса є головним дорожнім об'єктом регіону. «Вона проходить через усю область, відновлюємо її на всій протяжності. Роботи на ділянці Вишнівець – Горинка завершені. Обхід Кременця завершений на 98%, у нижньому шарі зроблена ділянка до Чорткова. Попереду – активні роботи до Заліщиків, найпівденнішого міста Тернопільщини. Ця дорога з’єднує нас з іще одним містом-островом – Чернівцями», – сказав Кубраков.

Також серед об'єктів, на яких цього року починаються роботи, – траса Н-18, яка є найкоротшою дорогою з Києва до Буковеля, та траса М-12.

Так, на наступний рік запланований початок дорожнього проєкту, який з'єднає дві міжнародні траси – М-12 і М-19 в обхід Тернополя.

Загалом Тернопільська область має 1 тис. 423 км доріг державного значення.

Кубраков зазначив, що на всіх дорогах, крім ремонту покриття, здійснюється облаштування тротуарів у населених пунктах, освітлення тощо. А представники ОДА наголосили, що люди задоволені якістю доріг, на яких ремонти вже завершені.

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Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш на запитання Президента про стан місцевих доріг повідомив, що наразі через судові процеси заблокована значна частина коштів. Президент назвав таку ситуацію неприйнятною й наголосив, що питання необхідно вирішувати.

Зі свого боку заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що зміни до держбюджету на поточний рік, які вчора ухвалив парламент, дадуть змогу виділити 190 млн грн на будівництво мостового переходу в Тернополі – на так званий Гаївський міст.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Тернопільської області.