На Франківщині цьогоріч відремонтують майже 180 кілометрів доріг

До кінця цього року в Івано-Франківській області планується відремонтувати близько 180 км доріг державного значення.

Про це розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков під час робочої поїздки Президента Володимира Зеленського на Івано-Франківщину, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“У межах національної програми «Велике будівництво» у поточному році в Івано-Франківській області був запланований ремонт 148 км доріг державного значення, та план було скориговано, і до кінця року в області буде зроблено близько 180 км”, - цитує ОП слова Кубракова.

Очільник Укравтодору зауважив, що основний проєкт – траса Н-09 (Мукачево – Івано-Франківськ – Львів. – Ред.), яка йде із Закарпатської області.

Він проінформував, що за цей рік ремонтують понад 180 кілометрів у двох областях.

“Ще залишилися два проєкти, які тільки починаємо. Це траса Н-18, яка з’єднає Франківщину з Тернополем, та М-12, яку теж починаємо відновлювати в області», – сказав Кубраков.

За даними ОП, загалом у регіоні – 1010 км державних автошляхів.

Голова Укравтодору доповів також, що у деяких районах Івано-Франківщини, зокрема у Верховинському, уже зроблені всі дороги, а за наступний рік планують завершити відновлення всіх автошляхів у регіоні, які потребують ремонту.

Також в ОП повідомили, що сьогодні в Івано-Франківській області було завершено спорудження мосту через річку Дністер на дорозі Т-09-10 Бурштин – Калуш.

“Цей міст будувався з 1994 року. З 2009 до 2019 року було відсутнє фінансування для будівництва мосту. За рік переправу вдалося повністю добудувати, після отримання всіх необхідних дозволів цієї осені на ній буде відкрито рух”, - пояснили в Офісі глави держави.

Крім того, зазначається, що на завершальній стадії – роботи з капітального ремонту з розширенням смуг руху мостового переходу на км 82+881 автомобільної дороги Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига, протяжністю 54,6 м.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою на Івано-Франківщині.

Фото: ОП