Зеленський розповів, в чому бачить потенціал для розвитку Івано-Франківщини

Івано-Франківщина є туристично привабливим регіоном та має потенціал для розвитку відновлювальної енергетики та органічного виробництва.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час презентації стратегії розвитку регіону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Івано-Франківщина — це туристично привабливий край, він має значну історичну та культурну спадщину. Крім цього, в області є потенціал для розвитку відновлювальної енергетики та органічного виробництва, малого та середнього бізнесу, підтримки великого”, - сказав Президент.

Зеленський нагадав, що нещодавно за версією журналу “Форбс” Івано-Франківськ визнано найкращим містом для ведення бізнесу в Україні.

Водночас глава держави зазначив, що в області не вистачає сміттєпереробного заводу та сучасних очисних споруд, а 90 % доріг місцевого значення потребують ремонту.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п’ятницю перебуває з робочою поїздкою на Івано-Франківщині.

Фото: сайт Президента