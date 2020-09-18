Зеленський приїхав на Прикарпаття
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області, де ознайомиться з відновленням інфраструктури після повені та візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області. Глава держави відвідає смт Ланчин, де ознайомиться з перебігом робіт з відновлення інфраструктури після цьогорічної повені”, - ідеться в повідомленні.
Також Президент планує перевірити роботу об'єктів, капітальний ремонт яких було здійснено в межах Національної програми «Велике будівництво».
Очікується участь Зеленського у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.