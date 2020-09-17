Львівщина має високу концентрацію перспективних галузей - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає унікальністю Львівщини різнобарвності її потенціалу та заявляє, що регіон має високу концентрацію перспективних галузей.

Про це він заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку області до 2027 року, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Важливо також, щоб кожен регіон сам розумів, куди саме йому варто рухатись. Визначив свої пріоритети та конкурентні переваги, які потрібно розвивати. Власне, для цього й були створені стратегії розвитку українських регіонів», – сказав Зеленський.

На його думку, Львівська область має одні з найкращих стартових позицій та високу концентрацію перспективних галузей.

«Ми з вами не можемо однозначно сказати, що Львівщина – це, наприклад, туристичний край. Або аграрний край, або потужний промисловий край. Унікальність області – у різнобарвності її потенціалу. Є не так багато регіонів, де можуть одночасно бути неймовірні замки та собори, сучасні ІТ-офіси та потужні наукові установи, родючі поля та вугільні шахти, нафтові та газові родовища, мальовничі краєвиди Карпат та санаторії з корисними мінеральними джерелами. І це далеко не повний список тих сфер, які можуть зробити Львівщину максимально успішною та заможною», – зауважив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.

Фото: ОП