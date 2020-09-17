Львівщина має високу концентрацію перспективних галузей - Зеленський
Про це він заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку області до 2027 року, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
«Важливо також, щоб кожен регіон сам розумів, куди саме йому варто рухатись. Визначив свої пріоритети та конкурентні переваги, які потрібно розвивати. Власне, для цього й були створені стратегії розвитку українських регіонів», – сказав Зеленський.
На його думку, Львівська область має одні з найкращих стартових позицій та високу концентрацію перспективних галузей.
«Ми з вами не можемо однозначно сказати, що Львівщина – це, наприклад, туристичний край. Або аграрний край, або потужний промисловий край. Унікальність області – у різнобарвності її потенціалу. Є не так багато регіонів, де можуть одночасно бути неймовірні замки та собори, сучасні ІТ-офіси та потужні наукові установи, родючі поля та вугільні шахти, нафтові та газові родовища, мальовничі краєвиди Карпат та санаторії з корисними мінеральними джерелами. І це далеко не повний список тих сфер, які можуть зробити Львівщину максимально успішною та заможною», – зауважив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.
Фото: ОП