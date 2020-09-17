Зеленському звітували, як на Львівщині йде "Велике будівництво"

На Львівщині в межах програми «Велике будівництво» відремонтують і збудують понад 300 км доріг, по п’ять садочків і спортмайданчиків, шість шкіл та дев’ять приймальних відділень.

Про це розповіли Президенту Володимиру Зеленському під час поїздки до Львівської області, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Усього на Львівщині будується п'ять дитячих садочків, добудовується п'ять шкіл і ще одна зводиться з нуля. Також буде створено дев'ять приймальних відділень та реконструйовано п'ять спортивних об’єктів. Один з них – стадіон «Скіф» – зможе приймати змагання рівня молодіжного чемпіонату Європи”, - зазначили в ОП.

Крім того, Президенту доповіли, що в області заплановане спорудження та реконструкція 242,8 км доріг державного значення та 74,8 км – місцевого.

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький наголосив, що цього року Львівщина отримала рекордну кількість коштів на ремонт доріг – 5 млрд грн.

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«Ми займаємося регіональним розвитком. Ми намагаємося не концентрувати кошти під один район, а розподіляти їх по територіях так, щоб людям було на Львівщині комфортно всюди», – заявив він.

Зеленський під час поїздки, зокрема, оглянув завершення реконструкції дошкільного навчального закладу в селі Зимна Вода.

За словами Козицького, спорудження садочка фінансувалося з державного (26 млн грн), обласного (близько 3 млн грн) та місцевого (близько 20 млн грн) бюджетів.

«Це один з яскравих прикладів співпраці місцевої громади та держави. Тому що основні кошти, які надходили, це були гроші з Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти місцевої громади», – сказав голова Львівської ОДА.

Зазначається, що об'єкт уже введений в експлуатацію. Дошкільний заклад розрахований на 160 дітей і забезпечує 42 нових робочих місця.

Президент оглянув кімнату старшої групи, ресурсну кімнату, актову та спортивну зали, кухню.

Крім того, главі держави розповіли, що садочок має кімнату психологічного розвантаження, де вихованці зможуть спілкуватися з психологами, ігрові кімнати, дитячі майданчики тощо.

За даними ОП, садочок запрацює з 1 жовтня цього року. Він повністю закриє потребу в районі.

Також Козицькій поінформував про реконструкцію дороги до смт Східниця.

«Це показує, як можна, вкладаючи кошти, будувати регіон. Завдяки цій дорозі, є розвиток туризму в цілому регіону. Це величезна додана вартість», – додав він.

У свою чергу, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дасть змогу виділити додатково 30 млн грн на ремонт мостового переходу біля Східниці.

В ОП також зазначили, що на Львівщині завершено ремонт ділянки дороги Львів – Пустомити – Меденичі, завдяки чому буде значно полегшено транспортне сполученням між Львовом та Дрогобичем.

«Кожен такий об’єкт, кожне будівництво – це наші кроки до стану просто нормальності для України. Ще кілька років тому й подумати було важко, що проблеми з інфраструктурою в нашій державі колись можуть закінчитись. Ось ми їх і закінчуємо», – резюмував Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.