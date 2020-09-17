Зеленський на Львівщині оглянув будівництво логістичного центру на 2000 робочих місць

Президент Володимир Зеленський на Львівщині ознайомився з перебігом будівництва логістичного центру, де здебільшого розміщуватимуться високотехнологічні середньо- та низькотемпературні склади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Це справжня історія успіху. Бізнес, який не боїться вкладати в Україну та створювати щось нове й велике. Дві тисячі робочих місць тут, в Україні, – це великий внесок у те, щоб залишати наших людей вдома, щоб вони не ставали заробітчанами за кордоном», – сказав Зеленський.

Як розповів співвласник підприємства Андрій Панас, особливістю комплексу є те, що значну його частину становитимуть високотехнологічні середньо- та низькотемпературні склади. Він, зокрема, продемонстрував Президенту холодильний склад і склад сухого зберігання.

Зазначається, що тут будується 63 тис. кв. м сучасних сухих складських приміщень та 21 тис. кв. м – холодильних.

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Очікується, що загалом підприємство дасть роботу двом тисячам працівників з конкурентною заробітною платою від 18 тис. грн, приміщення є першою чергою логістичного центру, і склад є найбільшим на заході України.

За даними ОП, якщо будуть побудовані всі черги, комплекс може стати найбільшим у країні.

«Ми робимо державний внесок у розвиток інфраструктури, а ви робите приватний внесок фактично в те ж саме – у збільшення можливостей для економічної активності, а отже, для суспільного розвитку», – додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.