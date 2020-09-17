Зеленський назвав три пріоритети своєї роботи

Президент Володимир Зеленський своїми пріоритетами вважає досягнення миру, повернення всіх незаконно утримуваних людей та українських територій і забезпечення сучасної боєздатної армії.

Про це він заявив на відкритті військових навчань Rapid Trident – 2020 на Львівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Довгоочікуваний мир, повернення всіх наших людей та повернення всіх наших територій було і завжди буде моїм пріоритетом. Так само моїм пріоритетом є сучасна оснащена та боєздатна українська армія”, - наголосив глава держави.

На його переконання, саме українська армія зможе бути гарантом безпеки, миру та вільного розвитку незалежної України.

Президент також зауважив, що під час зустрічей з міжнародними лідерами щоразу наголошує: війна на Сході — це загроза не тільки для України, а й загроза для безпеки і стабільності усіх країн Європи та світу.

“Наші партнери абсолютно солідарні зі мною у цьому питанні. Саме тому ми об’єдналися для подолання існуючих викликів та пошуку механізмів адекватної реакції на них”, - сказав Зеленський.

За словами Президента, одним із таких механізмів є інтеграція України до НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.