Українська армія має швидко досягти взаємосумісності з НАТО – Зеленський
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на відкритті військових навчань Rapid Trident–2020 на Львівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“На початку тижня мною затверджено Стратегію національної безпеки України, згідно якої членство в НАТО є стратегічним курсом держави Україна”, - сказав він.
Президент підкреслив, що маємо досягти взаємосумісності Збройних Сил України з відповідними структурами держав Альянсу максимально швидко.
Також Зеленський наголосив на важливості активізації реформ, які дозволять отримати запрошення і приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.
14 вересня глава держави підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.