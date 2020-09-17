Українська армія має швидко досягти взаємосумісності з НАТО – Зеленський

Стратегічним курсом України є набуття членства в НАТО, максимально швидко потрібно досягти взаємосумісності Збройних Сил з відповідними структурами держав Альянсу.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на відкритті військових навчань Rapid Trident–2020 на Львівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На початку тижня мною затверджено Стратегію національної безпеки України, згідно якої членство в НАТО є стратегічним курсом держави Україна”, - сказав він.

Президент підкреслив, що маємо досягти взаємосумісності Збройних Сил України з відповідними структурами держав Альянсу максимально швидко.

Також Зеленський наголосив на важливості активізації реформ, які дозволять отримати запрошення і приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.

14 вересня глава держави підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.