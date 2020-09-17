Зеленський приїхав на Львівщину, де стартують навчання Rapid Trident-2020

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Львівської області, де візьме участь у відкритті військових навчань та презентації стратегії розвитку регіону.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Львівської області. Глава держави візьме участь у відкритті військових навчань Rapid Trident – 2020”, - ідеться в повідомленні.

Також у графіку глави держави, за даними ОП, ознайомлення з перебігом реалізації програми «Велике будівництво» на Львівщині, зустрічі з представниками ІТ-бізнесу, ректорами вишів та ветеранами АТО/ООС.

Крім того, Президент візьме участь у представленні Стратегії розвитку Львівської області до 2027 року та заходах з нагоди Дня рятівника.