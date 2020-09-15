Міжнародні навчання "Об’єднані зусилля-2020" стартують 22 вересня – Генштаб ЗСУ

Відповідно до плану підготовки ЗСУ у 2020 році, 22-25 вересня відбудеться стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому візьмуть участь близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, метою навчання є нарощування оперативних спроможностей органів військового управління ЗСУ та органів управління інших складових сил оборони, здійснення ефективного управління військами і силами в ході ведення операції. Навчання будуть проведені на єдиному оперативно-стратегічному фоні, які наближені до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України.

Таран повідомив, що протягом 2020 року органи військового управління провели організаційні заходи для переходу на J-структуру за аналогією системи управління країн-членів НАТО та провели комплекс заходів з підготовки штабних тренувань.

«У ході стратегічного командно-штабного навчання органи військового управління розгортаються на пунктах управліннях вже в нових J-структурах. Це навчання стане контрольним заходом для перевірки нової системи управління. Ми можемо реально переконатись в правильності обраного шляху і перебудови в частині що стосується переходу на J-структури», - розповів начальник управління.

Він додав, що під час навчання будуть перевірені системи зв’язку, розвідки, отримання інформації та обмін нею, як між органами управління Збройних сил, так і між силами і засобами країн-членів НАТО. Це дозволить визначити нинішній рівень систем зв’язку та обміну даними в українській армії та зробити висновки, що ще необхідно зробити, як переоснастити ЗСУ, щоб досягти повної взаємосумісності з міжнародними партнерами.

Представник Генштабу відзначив, що вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи Збройних сил країн-членів НАТО (США, Велика Британія) для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники представництва НАТО в Україні, представники Офісу зв’язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від США, Великої Британії, ФРН, Литовської Республіки та Республіки Польща. Загалом за проведенням навчань будуть спостерігати до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів», - повідомив Таран, додавши, що їх робота буде організована не лише у військових частинах, підрозділах, штабах тактичного рівня, а й на пунктах управління стратегічного та оперативного рівнів.

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Таран поінформував, що до навчань буде залучено понад 100 військових частин, підрозділів всіх родів, видів військ та спеціальних військ ЗСУ. Участь в навчаннях візьмуть близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Планом практичних дій передбачено проведення навчань в форматах командно-штабних, тактичних, тактико-спеціальних, льотно-тактичних навчань, в тому числі з бойовою стрільбою. Вони пройдуть на загальновійськових, бригадних полігонах, на визначених ділянках місцевості, а також в Чорноморській та Азовській морських операційних зонах та їх повітряному просторі, розповів начальник управління.

У ході навчання будуть відпрацьовані завдання механізованими, десантно-штурмовими, аеромобільними військовими частинами щодо ведення стабілізаційних, оборонних, контр наступальних, рейдових, пошуково-рятувальних, десантно-штурмових дій з відповідними етапами бойової стрільби.

Частини та підрозділами Ракетних військ і артилерії відпрацюють питання підготовки та умовного нанесення вогневого ураження противника, в тому числі з залученням ракетного комплексу «Нептун». Також передбачено виконання поодиноких та групових ударів комплексу залпового вогню «Вільха».

Частини та підрозділи територіальної оборони відпрацюють питання з оборони та охорони державного кордону, боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними збройними формуваннями. Частинами зенітно-ракетних військ Повітряних сил та Протиповітряної оборони Сухопутних військ буде відпрацьовано прикриття угруповань військ від ударів засобів повітряного нападу противника та проведення практичних пусків ЗРК «С-300», «Бук М1», «С-125», «Корсар».

Таран зауважив, що частинами авіації Повітряних сил, армійської авіації Сухопутних військ та Морської авіації буде здійснюватися авіаційне прикриття, знищення засобів повітряного нападу противника, нанесення реальних та умовних бомбо-штурмових ударів, застосування ударного БПЛА «Байрактар» з проведенням практичного бомбометання.

Стосовно завдань для ВМС, то за його словами, корабельними угрупованнями буде відпрацьовано здійснення охорони пунктів базування, недопущення блокування портів, ведення мінно-загороджувальних дій, висадки морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі тощо. Крім того, силами і засобами Нацгвардії України відбудеться відпрацювання питань боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, ведення стабілізаційної операції.

Таран також повідомив про участь міжнародних партнерів в навчаннях та залучення підрозділів і тактичних груп ЗС НАТО для спільних дій в ході відпрацювання навчально-бойових завдань.

Він нагадав, що одночасно з командно-штабними навчаннями в України віддуватимуться й інші заходи. «Одночасно передбачається проведення інших багатонаціональних навчань та заходів за участю сил і засобів країн-членів НАТО і країн-партнерів. Це українсько-американське навчання «Репід Трейдент — 2020»; навчально-бойовий політ стратегічних бомбардувальників ВПС США з імітацією нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та морським цілям; тренування повітряно-тактичної групи Сил спеціальних операцій Збройних Сил США в Європі з відпрацювання спільних завдань з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», — підкреслив Таран.

Крім того, будуть проводитись планові заходи підготовки з залученням інструкторів тренувальних місій «UNIFIER», «JMTG-U», «ORBITAL» та відпрацьовуватись навички щодо обміну даними про повітряну та наземну обстановку, зокрема з використанням літаків АВАКС (AWACS E3A) та безпілотних літальних апаратів ГЛОБАЛ ХОК (RQ-4D Global Hawk).

Як повідомляв Укрінформ, стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020» стануть своєрідною відповіддю на масштабні військові навчання «Кавказ-2020», активну фазу яких Російська Федерація запланувала на 21-26 вересня.

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, Росія з початком активної фази своїх військових навчань "Кавказ-2020", яка запланована на 21-26 вересня, планує перекинути до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні іншої техніки та озброєння.

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