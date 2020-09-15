Російські десантники вже прибули до Білорусі на навчання

Підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ завершили передислокацію на полігон Брестський для участі в планових спільних білорусько-російських тактичних навчаннях "Слов'янське братство-2020".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Білорусі.

У відомстві повідомили, що від ЗС Білорусі у навчаннях беруть участь військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади сил спеціальних операцій. Загалом у практичних діях буде задіяно до 1.500 військовослужбовців, понад 150 одиниць авіаційної, бойової і спеціальної техніки.

Самі ж навчання проводитимуться в два етапи.

"Перша фаза передбачає злагодження підрозділів. Друга, активна фаза, з практичним виконанням завдань на полігоні Брестський, у Брестському районі і на ділянці річки Мухавець, пройде з 21 по 23 вересня", - повідомили в міністерстві.

Під час навчань військовослужбовці двох країн відпрацюють питання спільних дій при виконанні завдань боротьби з тероризмом, обміняються досвідом організації та ведення спеціальних дій при виконанні контртерористичних завдань.

"Особливістю навчань стане виконання навчально-бойових завдань в нічних умовах, в тому числі здійснення маршів, практичне десантування, форсування водних перешкод і етап бойової стрільби", - додали в Міноборони.

У російському відомстві також запевняють, що після завершення навчань російські військовослужбовці повернуться на батьківщину.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Читайте також: Рада ухвалила заяву щодо подій у Білорусі

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.